Afrin'de yakalanan YPG/PKK'lı 2 terörist Hatay'a getirildi

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekiplerinin Afrin'de yürüttüğü çalışmalar kapsamında terör örgütü YPG/PKK üyesi M.A. (21) ve K.F. (20) yakalandı.

Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin bölgesinde Türk askerine karşı terör örgütüyle hareket ettiği belirlenen 2 terörist, Hatay'a getirildi.

M.A. ve K.F. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.