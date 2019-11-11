banner1198

banner1199

banner1197

Afrin'de yakalanan YPG/PKK'lı 2 terörist Hatay'a getirildi

Suriye'nin Afrin'in kentinde düzenlenen operasyonda yakalanan terör örgütü YPG/PKK üyesi 2 terörist Hatay'a getirildi.

YURT 11.11.2019, 11:46
Afrin'de yakalanan YPG/PKK'lı 2 terörist Hatay'a getirildi

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekiplerinin Afrin'de yürüttüğü çalışmalar kapsamında terör örgütü YPG/PKK üyesi M.A. (21) ve K.F. (20) yakalandı.

Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin bölgesinde Türk askerine karşı terör örgütüyle hareket ettiği belirlenen 2 terörist, Hatay'a getirildi.

M.A. ve K.F. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA
#suriye #afrin #hatay #YPGPKK
Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P