Afrodit Tapınağı ile ünlü Aydın'daki Afrodisyas Antik Kenti, Unesco Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne girdi. Böylece Türkiye’nin bu listedeki varlık sayısıda 17’ye ulaştı.

Adını, aşk ve güzellik tanrıçası Afrodit'ten (Aphrodite) alan Aydın'daki Afrodisyas (Aphrodisias) Antik Kenti, Unesco Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne girdi.



Lahitleri, tapınağı, tiyatrosu ve heykelleri ile Afrodisyas Antik Kenti, 2009 yılında UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’ne alındı. Polonya’nın Krakow şehrinde gerçekleştirilen UNESCO 41. Dünya Miras Komitesi Toplantısında, Afrodisyas Arkeolojik Alanı’nın UNESCO Dünya Miras Listesine kaydedilmesine karar verildi.



Bir zamanlar Lidya eyaletinin başkenti olan Afrodisyas, Antik Yunan, Roma ve Bizans dönemlerine ait en görkemli antik kentlerden biri.



MÖ 2. yüzyıldan MS 6. yüzyıla kadar tüm görkemini koruyan şehrin girişindeki Tetrapylon kapısı, Aphrodithe tapınağı, Hadrian Hamamı, antik tiyatro ile stadyum hala ayakta.



Yerleşim zamanı geç neolitik çağa kadar uzanan Afrodisyas, bu kadar uzun yerleşim görmüş olması ile kültürel ve politik açıdan tarihte önemli bir yere sahip.



Medler, Babiller ve Asurlular'dan izler taşıyan bu mezopotamya şehri Afrodisyas'ında Dünya Miras Listesi’ne kaydedilmesiyle Türkiye’de bu listedeki varlık sayısı 17’ye ulaştı.



2015 yılında dünya mirası listesine Efes Antik Kenti ve Diyarbakır surları girmişti. 2016 yılında ise Kars’taki Ani Harabeleri listeye alınmıştı. Afrodisyas Antik Kenti, Roma döneminde heykeltıraşlık okulu, tiyatrosu tapınağı, gibi anıtsal yapılarıyla tanınıyor.



2018 yılında düzenlenecek olan UNESCO 42. Dünya Miras Komitesi Toplantısında Türkiye’nin adayı Göbeklitepe Arkeolojik Alanı olacak.



ulusal.com.tr

