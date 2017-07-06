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Afyonkarahisar'da FETÖ'den 17 kişi gözaltına alındı

Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında, örgüt adına faaliyette bulunup finansal destek sağladıkları belirtilen 17 kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da FETÖ'den 17 kişi gözaltına alındı

Afyonkarahisar’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgüt adına faaliyette bulunup finansal destek sağladıkları ileri sürülen 17 kişi gözaltına alındı.
Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgüte finansal destek sağladığı ileri sürülen 20 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.
Şüpheliler Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.
Şüphelilerden 2'si polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 15 şüphelinin işlemleri ise devam ediyor.
Adreslerinde bulunamayan 3 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Afyonkarahisar #fetö #pyd #17 gözaltı
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