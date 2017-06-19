Ölümsüz kahramanlar bu bayramda da unutulmadı
Ölümsüz kahramanlar bu bayramda da unutulmadı
Bugün bayram... Ulusal Kanal, Darülaceze'de!
Bugün bayram... Ulusal Kanal, Darülaceze'de!
Jandarmadan duygusal klip
Jandarmadan duygusal klip
Acı haber geldi
Acı haber geldi

Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Afyonkarahisar-Konya karayolunun 38. kilometresinde Dinar'a dönüş kavşağında sürücüleri belirlenemeyen 03 KS 706 plakalı otomobil ile 20 H 3257 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, Niyazi Kar, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kar'ın cenazesi devlet hastanesi morguna kaldırılırken, kazada yaralanan Melisa İlanda Kar ve Veli Ulu Kocatepe Üniversitesi Hastanesi'nde, Ayşe Dudu Kar ve Baki Ulu ise Afyon Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #yaralı #trafik kazası #Konya #hastane #Afyonkarahisar
banner863
Önceki Haber
Şampiyonluk kupasını şehidin mezarına götürdüler
Sonraki Haber
Muğla'da otomobil yayaya çarptı: 1 ölü
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.