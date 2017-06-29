Çay ilçesindeki kazada hayatını kaybeden 3'ü aynı aileden 4 kişinin cenazesi toprağa verildi

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren 4 kişinin cenazesi defnedildi.



Kazada hayatını kaybeden Adil, eşi Nuran ve kızları Emine Eke ile Ayşe Kiraz'ın cenazeleri, yakınları tarafından Çay Devlet Hastanesi morgundan alınarak Şuhut ilçesine getirildi.

Cenazeler, Karaadilli beldesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.



Otomobildekilerin, Eke ailesinin Çay ilçesindeki yakınlarının nişan törenine gittikleri, dönüş yolunda kazanın meydana geldiği bildirildi. İki çocuklu Eke çiftinin 13 yaşındaki oğulları Hüseyin'i, rahatsızlanan babaannesinin yanında kalması için törene götürmediği öğrenildi.



Afyonkarahisar-Konya karayolunun 44. kilometresi Çay ilçesi girişindeki kavşakta gece, Mehmet Çağlar yönetimindeki 03 KP 111 plakalı minibüs ile Adil Eke'nin kullandığı 07 V 2780 plakalı otomobil çarpışmıştı. Kazada Adil (36), Nuran (35) ve Emine Eke (14) ile Ayşe Kiraz (40) hayatını kaybetmiş, diğer sürücü Mehmet Çağlar ile Ramazan ve Fatma Kiraz yaralanmıştı.