Afyonkarahisar'ın ekmek kadayıfı tescillendi

Bu kentin tatlıcıları büyük bir sevinç yaşıyor. Çünkü Afyonkarahisar'ın ekmek kadayıfı coğrafi işaret tescili belgesi aldı.

Afyonkarahisar, Gaziantep ile Hatay'ın ardından UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına dahil oldu. Kent mutfağı coğrafi işaret tescili belgeli ürünlerine ekmek kadayıfını da kattı.

Kentin restoran ve tatlıcı esnafı bu durumu sevinçle karşıladı.

Ekmek kadayıfı sade, vişneli, portakallı, kakaolu ve Antep fıstıklı olarak yapılıyor. Manda kaymağı ile buluşunca da damakta eşsiz bir lezzet bırakıyor.

Kentin tüm tatlıcılarına göre ekmek kadayıfı mutlaka tadılmalı...



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