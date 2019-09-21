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Afyonkarahisar Sinanpaşa'dan trafik kazası: Pınar Gülşen Malkoç, Selim Malkoç ve Eda Serra Malkoç hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'da devrilen otomobildeki aynı aileden 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kazada Pınar Gülşen Malkoç, Selim Malkoç ve Eda Serra Malkoç hayatını kaybetti. Kürşat Malkoç ve Feyza Malkoç yaralandı

Afyonkarahisar Sinanpaşa'dan trafik kazası: Pınar Gülşen Malkoç, Selim Malkoç ve Eda Serra Malkoç hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde, devrilen otomobildeki aynı aileden 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kürşat Malkoç (39) idaresindeki 41 AAZ 454 plakalı otomobil, Sinanpaşa ilçesi Damlalı boğazında şarampole devrildi.

Otomobilde bulunan Pınar Gülşen Malkoç (37), çocukları Selim Malkoç (4) ve Eda Serra Malkoç hayatını kaybetti, sürücü ile Feyza Malkoç (9) yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Afyonkarahisar #sinanpaşa
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