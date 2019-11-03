Afyonkarahisar'da 67 öğrenci zehirlendi
Afyonkarahisar'da tavuk döner yiyen 67 kişi zehirlenme şüphesi ile hastaneye başvurdu. Aynı saatlerde acil servise gelenlere gıda zehirlenmesi teşhisi konuldu.
YURT 03.11.2019, 12:11 03.11.2019, 12:13
67 kişi acil servise koştu, hepsinin şikayeti midebulantısı ve karın ağrısı oldu.
Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde hareketli bir gece yaşandı. Aynı saatlerde hastaneye başvuran 67 kişiye gıda zehirlenmesi teşhisi konuldu.
Çoğunluğu üniversite öğrencilerinden oluşan hastaların aynı yerden tavuk döner yediği öğrenildi.
Hastaların tek tek ifadesi alındı, soruşturma başlatıldı. Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, iş yerinden numune aldı.
ulusal.com.tr
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