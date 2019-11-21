Ağa takılan deniz kaplumbağası kurtarıldı
İzmir Bostanlı'da balıkçı ağına nesli tükenmekte olan bir deniz kaplumbağası takıldı. 25 yaşında olduğu tahmin edilen karetta karetta tedavisinin ardından denize bırakıldı.
YURT 21.11.2019, 22:41
Nesli tükenmekte olan deniz kaplumbağalarından biri İzmir Bostanlı’da balıkçıların ağına takıldı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürü Şahin Avşin kurtarılan deniz kalumbağasının 25 yaşında olduğunu tahmin ettiklerini söyledi.
Ağdan kurtarılan karetta karetta Doğal Yaşam Parkı veterinerleri tarafından tedaviye alındı.
Tedavi sonrasında deniz kaplumbağası İzmir Kuş Cenneti Homa Dalyanına götürüldü. Konteynırdan çıkarlan karetta karetta denize tekrar bırakıldı.
ulusal.com.tr
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