Kadirli ilçesinde, balık avlamaya gittiği çayda, attığı balık ağına takılan genç boğuldu

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, balık avlamaya gittiği çayda kendi attığı balık ağına takılan genç boğuldu.



Kesim köyü Hacı Ahmetler mevkinde kuzenleri ile Keşiş Çayı’nda balık avlayan Sezai Kargıoğlu (19), dengesini kaybederek, suya düştü.

Attığı balık ağına dolanan Kargıoğlu’nu kurtarmaya çalışan kuzenleri başarılı olamayınca durumu jandarmaya haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye, jandarma ve 112 sağlık ekipleri, Kargıoğlu'nu arama çalışması başlattı.

Vatandaşların da katıldığı aramalar sonuçsuz kalınca olay yerine dalgıç ekibi çağırıldı.

AFAD'a bağlı dalgıçlar, balık ağına takılı halde bir kaya parçasının altında bulunan Kargıoğlu’nun cesedini sudan çıkardı.



Kargıoğlu’nun cesedi, otopsi için adana Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.