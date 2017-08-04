Olay 22.00 sıralarında Esenyurt'ta meydana geldi. İddiaya göre ağabeyi Muhammed Alrashed tarafından dövülen Esra Alrashed (20) oturduğu sitenin 3. katından aşağı atladı. Genç kızın düştüğünü gören site sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı genç Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastaesi'ne kaldırdı. Polis olay sonrası kaçan ağabeyi yakalamak için çalışma başlattı.
Esenyurt'ta ağabeyinin dayağından kaçan Esra Alrashed, üçüncü katta bulunan evinden aşağı atlayarak ağır yaralandı.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.