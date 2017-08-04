Esenyurt'ta ağabeyinin dayağından kaçan Esra Alrashed, üçüncü katta bulunan evinden aşağı atlayarak ağır yaralandı.

Olay 22.00 sıralarında Esenyurt'ta meydana geldi. İddiaya göre ağabeyi Muhammed Alrashed tarafından dövülen Esra Alrashed (20) oturduğu sitenin 3. katından aşağı atladı. Genç kızın düştüğünü gören site sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı genç Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastaesi'ne kaldırdı. Polis olay sonrası kaçan ağabeyi yakalamak için çalışma başlattı.