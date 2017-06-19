Erdirne'de aynı evde kaldığı ağabeyi 38 yaşındaki Hüseyin, yeğenleri 4 yaşındaki Ertuğrul, 9 yaşındaki İsmail ve 10 yaşındaki Büşra Doksat'ı başlarına baltayla vurarak öldüren 26 yaşındaki Feyyaz Doksat hakkında 4 kez ağırlaştırılmış hapis cezası istemiyle dava açıldı. Suçlamaları reddeden Doksat'ın vahşetini Adli Tıp Kurumu raporu tüm boyutlarıyla ortaya çıkardı. Raporda Doksat'ın bonzai kullandığı, yakalandığında üzerinde bulunan pijama, terlik, testere ve baltada, ağabeyi ve yeğenlerinin kan örnekleri çıktığı yer aldı

Edirne'de yaşayan Feyyaz Doksat, iddiaya göre geçen yıl Ağustos ayında uyuşturucu madde bonzai aldıktan sonra Karaağaç Mahallesi'nde aynı evde oturduğu ağabeyi Hüseyin, yeğenleri Ertuğrul, İsmail ve Büşra Doksatı başlarına baltayla vurarak öldürdü. Ağabeyinin bir bacağını testere ile kestikten sonra bütün cesetleri bahçedeki kanepenin üzerine toplayan ve kanepeyi ateşe veren Feyyaz Doksat, evden kaçtı. Komşular yangın olduğunu düşünerek itfaiye ekiplerine haber verirken, evin bahçesine giren polis ve itfaiye ekipleri 4 kişinin kısmen yanmış cesetlerini buldu. Katil zanlısı Feyyaz Doksat, evlerine yakın alanda polis ekiplerince yakalandı. Uyuşturucu kullandığı belirlenen Feyyaz Doksat, cinayet iddialarını kabul etmeyerek suçsuz olduğunu savundu. Edirne Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan Doksat, tutuklandı.



KABUL ETMEDİ



Edirne Cumhuriyet Savcısı Murat Yiğiter, olayla ilgili incelemesini tamamladıktan sonra Feyyaz Doksat hakkında 4 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle Edirne 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açtı. Savcı Yiğiter'in hazırladığı 9 sayfalık iddianame mahkeme tarafından kabul edilirken, Feyyaz Doksat cinayetleri kendisinin işlemediğini savundu. Savcılık ifadesinde üzerindeki kan lekeli elbiseleri sorulması üzerine Doksat, "Görevli polis memuru ile yürürken düştüm. Bu sebeple yaralanıp üzerime kan lekesi bulaşmış olabilir. Ağabeyim Bülent ve çocukları Ertuğrul, Büşra ve İsmaili öldürmedim, yakmaya çalışmadım. Uyuşturucu madde kullanmadım" dedi.



ADLİ TIP: BONZAİ KULLANMIŞ



İddianamede, yakalandıktan sonra idrar örneği alınan Feyyaz Doksat'ın bonzai (sentetik kannabinoid) maddesi kullandığı tespit edildi. Ayrıca İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan gelen rapora yer verilen iddianamede vahşice öldürülen Bülent, çocukları Ertuğrul, Büşra ve İsmailin detaylı otopsi sonuçları yer alırken, başlarına aldıkları ezici, kesici alet yaralanmalarına bağlı olarak kafatası kırıkları ile birlikte beyin kanaması sonucu hayatlarını kaybettikleri belirlendi.



4 KEZ ÖMÜR BOYU HAPİS İSTEMİ



Edirne Cumhuriyet Savcısı Murat Yiğiter, hazırladığı iddianamede Feyyaz Doksat hakkında 'canavarca bir hisle, eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini istedi. Savcı Yiğiter iddianamede, Feyyaz Doksat'ın uyuşturucu madde kullandıktan sonra ağabeyi Bülent Doksat'ın evinin içine girdiği ve ağaç saplı balta ile öz ağabeyi Bülent, çocukları Ertuğrul, İsmail ve Büşra'yı acıma hissi olmaksızın vahşice kafalarına ve yüzlerine defalarca vurarak öldürdüğü, şüphelinin cesetleri evin bahçesinde bulunan kanepenin üzerine üst üste gelecek şekilde taşıdığı, şüphelinin cesetleri yakmak istediği, bu sebeple kanepeyi yaktığı ve olay yerinden uzaklaştığı belirtildi. İddianamede, yangını gören komşularının yanan kanepenin üzerindeki cesetleri indirerek yangını söndürdükleri, bu olaydan kısa bir süre sonra Feyyaz Doksat'ın Fen Lisesi yanında bulunan köprüye yakın bir yerde görüldüğü, görevli polis memurları tarafından kovalama sonucu yakalandığı kaydedildi. Doksat'ın üzerinde bulunan kıyafetler ve terlik ile el ve tırnaklarından alınan svaplarda maktullerin DNA örneklerinin bulunduğu, böylece şüphelinin üzerine atılı suçlan işlediği tüm evrak kapsamından anlaşıldığı vurgulandı.