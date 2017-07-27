MANİSA'nın Yunusemre İlçesi Akgedik Mahallesi girişine, TOKİ konutları için arıtma tesisi yapılması amacıyla 10 yıllık çam ağaçlarının sökülmesine tepki gösteren çoğunluğu kadın ve çocuk, 200 kadar köylü, kepçenin üzerine çıkıp, ağaçların altında oturarak 10 saat süreyle nöbet tuttu, çalışmalara engel olmaya çalıştı. Köylülere müdahale eden güvenlik güçleri, 4 kişiyi gözaltına alındı.

Yunusemre İlçesi Akgedik Mahallesi'nde yapılan TOKİ konutları için arıtma tesisi inşa edilecek alandaki çam ağaçlarının ilçe belediyesi ekipleri tarafından sökülmesi, köylüleri ayaklandırdı. Çoğunluğu kadın ve çocuk, yaklaşık 200 kişilik grup, saat 07.30 sıralarında alanda toplanıp, arıtma tesisi için kepçeyle kazı çalışması yapmak isteyen ekiplere tepki gösterdi. Köylüler ile işçiler arasında tartışma çıktı. Köylüler, sökülen ağaçları almak isteyen ve kalan ağaçları da sökmek isteyen ekiplere engel olmaya çalıştı. Bu sırada güvenlik güçleri ile köylüler arasında arbede çıktı. Güvenlik güçleri, TOMA ve çok sayıda jandarma ile alanda güvenlik önlemi aldı.



AĞAÇLARIN BAŞINDA NÖBET TUTTULAR



Sabah yaşanan gerginliğin ardından mahalleye giriş ve çıkışında jandarma, güvenlik noktası kurdu. Jandarma, polis ve Yunusemre Belediyesi'nin zabıta ekipleri, köylüler ile işçilerin arasına set çekti. Köylü kadınlar ellerinde Türk bayrakları ile iş makinelerinin üstüne çıktı. Bazı kadınlar ağaçların başında nöbet tuttu. Bazıları da ağaçların altına oturarak saatlerce bekledi. Gün boyunca süren gerilim, bazı zamanlarda yerini yardımlaşmaya bıraktı. Güvenlik güçleri ve zabıtalar iş makinelerinin başında ve ağaçların altında bekleyen köylülere su dağıttı. Nöbet tutan kadınlardan Fatma Baykarlar, "Sabahtan beri nöbetteyiz. Niye buraya bu kadar askeri getirdiler? İsterlerse İzmir'den, İstanbul'dan da tavviye ekip getirsinler. Biz buradan kalkmayacağız. İstedikleri kadar uğraşsınlar, burayı vermeyiz. Her gün buradayız" diye konuştu. Köylüler, alana arıtma tesisi yapılmasına izin vermeyip, ağaçları yeniden dikeceklerini söyledi.



MAHKEMEYE BAŞVURDULAR



Akgedik Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Baykarlar ise, yapılması planlanan arıtma tesisinin iptali için Manisa İdare Mahkemesi'ne başvurdu. CHP Manisa İl Başkanı Halil Tokul ve CHP'li Yunusemre Belediyesi Meclis Üyesi Erdinç Yavaşlı, muhtar Baykarlar'a destek verdi. CHP'liler köylülerle konuşup onları sakinleştirmeye çalışırken, gün boyunca mahkemeden gelecek haber beklendi. Ancak, mahkemenin bu konudaki kararını önümüzdeki günlerde vereceği öğrenildi. CHP'li Meclis Üyesi Erdinç Yavaşlı ve CHP Manisa İl Başkanı Tokul ise Ak Partili siyasiler ve Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer ile iletişime geçip, alanda çalışma yapılmadan önce mahkeme kararının beklenmesini istedi.



KÖYLÜLER MÜDAHALE İLE ALANDAN ÇIKARTILDI



Güvenlik güçleri akşam saatlerinde anons yapıp, 10 saattir bekleyen köylülere eylemin kanunlara aykırı olduğunu söyleyerek, alanı boşaltmadıkları takdirde müdahalede bulunmak zorunda kalacaklarını bildirdi. Köylülere alanı boşaltmaları için 2 dakika süre verildi. Alandaki çocuklar ve hamile kadınlar için de uyarı yapıldı.



Ancak köylüler, uyarıya rağmen dağılmayınca, müdahale edildi. Grup dağıtılırken, bir TOMA da bu sırada hazır bekletildi. Polis, müdahale sırasında 4 kişiyi gözaltına aldı. Kazı için bekleyen iş makinesi de köylülerin çıkarılmasının ardından çalışmaya başladı.