Ağaçlık alana gizlenen uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu

İlçede uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İnegöl Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Teknik ve fiziki takibini tamamlayan ekipler, Y.K. ve S.Ç'nin adreslerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Aramalarda kullanılan narkotik köpeği "Rona", şüphelilerin adreslerine yakın bölgedeki ağaçlık alana gizlenmiş 5 kilogram esrarın yerini tespit etti. Operasyonda ayrıca uyuşturucu tablet, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği belirlenen 81 bin lira ve 19 bin dolar ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.