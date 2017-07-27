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Ağaçta mahsur kalan yavru kediler kurtarıldı

KAHRAMANMARAŞ’ın Andırın İlçesi'nde, köpekten korkup çıktıkları ağaçta mahsur kalan iki yavru kediyi, itfaiye kurtardı.

Ağaçta mahsur kalan yavru kediler kurtarıldı

Yeni Mahalle Şehit Hakan Taşgıt Caddesi'ndeki Hüseyin Kayıran’a ait evin bahçesinde yavru iki kedi, dün köpekten korkup ağaca tırmandı.

Durumu fark eden Kayıran, yavruların kendi başlarına ineceğini düşünüp köpeği uzaklaştırdı.

Bugün kedi yavrularının hala ağaçta olduğunu gören Hüseyin Kayıran, itfaiyeden yardım istedi. 

Gelen ekipler, yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki ağaca merdivenle çıkarak kedileri aşağıya indirdi.

Aç ve susuz oldukları anlaşılan kedilerin karnı doyuruldu ve doğaya salındı.

İtfaiye erlerine teşekkür eden Hüseyin Kayıran, "Dünden bu yana bu kedi yavruları ağacın başında bitkin bir şekilde bekliyorlar.

Sanırım köpekten korktular. Köpeği yerinden çözüp başka bir yere götürdüm, ama yine de ağaçtan inmediler.

24 saattir burada aç susuz beklediler. Ben de daha fazla dayanamadım itfaiyeye haber verdim" diye konuştu.


Kaynak: DHA
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