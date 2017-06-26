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Ağrı'da 103 kilogram eroin ele geçirildi

Doğubayazıt ilçesinde bir tırda 103 kilo 242 gram eroin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Ağrı'da 103 kilogram eroin ele geçirildi

 Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir tırda 103 kilo 242 gram eroin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışması sonucu sınır kapısında boş bir tırı durdurdu.

Güvenli alana çekilen tırda yapılan detaylı aramada, "zula" diye tabir edilen gizli bölmelerde 100 paket içerisinde 103 kilo 242 gram eroin ele geçirildi.
Sürücü gözaltına alındı.


Kaynak: AA
Etiketler; #ağrı #Gürbulak Sınır Kapısı #uyuşturucu operasyonu
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