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Ağrı'da eşine şiddet uygulayan kişi tutuklandı

Patnos ilçesinde eşine şiddet uygulayıp kötü davranan kişi tutuklandı.

Ağrı'da eşine şiddet uygulayan kişi tutuklandı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde eşine şiddet uygulayıp kötü davranan kişi tutuklandı.

İlçeye bağlı bir köyde eşi C.Ş'ye zorla dışkı yedirmeye çalıştığı ve şiddet uyguladığına dair görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından gözaltına alınan M.Ş.Ş'nin, jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen M.Ş.Ş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şiddete maruz kalan iki çocuk annesi C.Ş, Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Kadın Sığınma Evi'ne yerleştirilmişti.

 


Kaynak: AA
Etiketler; #kadına şiddet #gözaltı #ağrı
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