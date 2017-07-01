Ağrı’nın Patnos ilçesinde çekildiği iddia edilen ve eşine şiddet uygulayıp dışkı yedirmeye çalışan bir erkek, sosyal medyadaki tepkilerin ardından gözaltına alındı.

Ağrı’nın Patnos ilçesinde çekildiği iddia edilen ve eşine şiddet uygulayıp dışkı yedirmeye çalışan bir erkek, sosyal medyadaki tepkilerin ardından gözaltına alındı.



Hürriyet gazetesinden Oya Armutçu'nun haberine göre, Ağrı Patnos Cumhuriyet Başsavcılığı’nın verdiği talimat ile bugün eşine şiddet uygulayıp zorla dışkı yedirirken görüntüleri sosyal medyaya yansıyan o koca gözaltına alındı.



Şüpheli koca Emniyet’te ifadesinin alınmasının ardından savcılığa sevkedilecek.



Sosyal medyada bu kişinin Ş.Ş. adlı bir şahıs olduğu iddia edildi.



Adalet Bakanlığı kaynakları, “Patnos Cumhuriyet Başsavcılığının verdiği talimat ile koca gözaltına alındı. Emniyet’te ifadesinin alınmasının ardından savcılığa sevkedilecek” ifadesini kullandı.



Görüntü sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Videoda, bir erkek, bir kadına çocuk bezi üzerindeki dışkıyı zorla yedirmeye çalışırken görülüyor. Binlerce kişinin sosyal medyada paylaştığı video bugün yerel basında haber oldu.



ulusal.com.tr



