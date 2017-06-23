Eleşkirt ilçesinde hayvan otlatma anlaşmazlığı yüzünden iki aile arasında çıkan kavgada 9 kişi yaralandı.

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde hayvan otlatma anlaşmazlığı yüzünden iki aile arasında çıkan kavgada 9 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki İkizgeçe köyünde yaşayan iki aile arasında hayvan otlatma anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine çıkan bıçaklı kavgada, 1'i ağır 9 kişi yaralandı.



Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Ağrı'daki hastanelere kaldırıldı.



Olayın ardından Jandarma ekipleri tarafından bölgede güvenlik önlemi alındı.