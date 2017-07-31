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Ağrı'da silahlı saldırı: 1 ölü

Ağrı'da sokakta yürüyen kişi, düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Ağrı'da silahlı saldırı: 1 ölü

Ağrı'da sokakta yürüyen kişi, düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Beşevler Mahallesi Eski Karakol Sokak'ta yürüyen Cemal Altıntaş'a (63), yanına yaklaşan otomobilden silahla ateş açıldı.

Vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden Altıntaş, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Altıntaş'ın cesedi, incelemenin ardından Ağrı Devlet Hastanesinin Karaköse ek hizmet binasındaki morga kaldırıldı.

Polis, saldırı sonrası aracı terk edip kaçan kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.


Kaynak: AA
Etiketler; #ağrı #silahlı saldırı
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