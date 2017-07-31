Ağrı'da sokakta yürüyen kişi, düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Ağrı'da sokakta yürüyen kişi, düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetti.



Beşevler Mahallesi Eski Karakol Sokak'ta yürüyen Cemal Altıntaş'a (63), yanına yaklaşan otomobilden silahla ateş açıldı.



Vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden Altıntaş, olay yerinde yaşamını yitirdi.



Altıntaş'ın cesedi, incelemenin ardından Ağrı Devlet Hastanesinin Karaköse ek hizmet binasındaki morga kaldırıldı.



Polis, saldırı sonrası aracı terk edip kaçan kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.