CHP'li Bingöl hastaneye kaldırıldı
CHP'li Bingöl hastaneye kaldırıldı
İstanbul'da kritik ziyaret!
İstanbul'da kritik ziyaret!
5 bin 983 kişi gözaltına alındı
5 bin 983 kişi gözaltına alındı
5 ilde FETÖ operasyonu: Gözaltına alındılar
5 ilde FETÖ operasyonu: Gözaltına alındılar

Ağrı'da uyuşturucu operasyonu

Gürbulak Sınır Kapısı'nda 41 paket afyon sakızı ele geçirildi

Ağrı'da uyuşturucu operasyonu

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir tırda 41 paket afyon sakızı ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Gürbulak Sınır Kapısı'nda şüpheli İran plakalı bir tırda arama yaptı.

Aramada, araçta bulunan 3 dingilin içerisine gizlenmiş 41 paket afyon sakızı ele geçirildi.

Sürücü gözaltına alındı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Gürbulak Sınır Kapısı #ağrı #Afyon Sakızı
banner863
Önceki Haber
Gaziantep'te yolcu minibüsüyle otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Sonraki Haber
Bulgar turist otel odasında ölü bulundu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.