Türkiye'nin en büyük milli parkları arasında yer alan Ağrı Dağı Milli Parkı, sulak alanların da sunduğu ekosistem güzelliğiyle görenleri hayran bırakıyor. Aras ve Karasu'dan gelen sularla beslenen alanlar doğal yaşam ve kuşlar için uygun bir ortam oluşturuyor.

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Ülkemizin en büyük milli parklarından Ağrı Dağı Milli Parkı, doğal güzellikleriyle adeta misafirlerini büyülüyor.



Türkiye'nin İran, Nahçıvan ve Ermenistan sınırında yer alan Ağrı Dağı Milli Parkı, barındırdığı yeşil alanlar, kaynak suları ve yaban hayvanlarıyla ilgi çekiyor.



Aras ve Karasu'dan beslenen milli park birçok yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret ediliyor.



Halk arasında Karasu Sazlığı diye adlandırılan bölge Iğdır yöresi için doğal bir zenginlik kaynağı.





ulusal.com.tr