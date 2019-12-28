Ağrılı çocuklar yüzme öğreniyor

Denizsiz kış kentinde geleceğin şampiyon yüzücüleri yetişiyor.



Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın başlattığı "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi tüm yurtta uygulnıyor.



İşte o yerlerden biri de Ağrı. Ağrılı çocuklar profosyonel yüzücü olmak için kulaç atıyor.



Bir yandan yüzmeyi öğrenen çocuklar bir yandan da arkadaşlarıyla güzel vakit geçirmenin mutluluğunu yaşıyor.



2019-2020 eğitim öğretim sezonu boyunca yaklaşık 5 bin öğrenciye yüzmenin öğretilmesi hedefleniyor.

ulusal.com.tr