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Ağrılı çocuklar yüzme öğreniyor

"Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında bütün çocuklar yüzme öğreniyor. Ağrılı çocuklar, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın başlattığı proje kapsamında şampiyonluğa hazırlanıyor.

YURT 28.12.2019, 18:38
Ağrılı çocuklar yüzme öğreniyor

Denizsiz kış kentinde geleceğin şampiyon yüzücüleri yetişiyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın başlattığı "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi tüm yurtta uygulnıyor.

İşte o yerlerden biri de Ağrı. Ağrılı çocuklar profosyonel yüzücü olmak için kulaç atıyor.

Bir yandan yüzmeyi öğrenen çocuklar bir yandan da arkadaşlarıyla güzel vakit geçirmenin mutluluğunu yaşıyor.

2019-2020 eğitim öğretim sezonu boyunca yaklaşık 5 bin öğrenciye yüzmenin öğretilmesi hedefleniyor.

ulusal.com.tr

#ağrı
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