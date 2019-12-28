Ağrılı çocuklar yüzme öğreniyor
"Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında bütün çocuklar yüzme öğreniyor. Ağrılı çocuklar, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın başlattığı proje kapsamında şampiyonluğa hazırlanıyor.
YURT 28.12.2019, 18:38
Denizsiz kış kentinde geleceğin şampiyon yüzücüleri yetişiyor.
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın başlattığı "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi tüm yurtta uygulnıyor.
İşte o yerlerden biri de Ağrı. Ağrılı çocuklar profosyonel yüzücü olmak için kulaç atıyor.
Bir yandan yüzmeyi öğrenen çocuklar bir yandan da arkadaşlarıyla güzel vakit geçirmenin mutluluğunu yaşıyor.
2019-2020 eğitim öğretim sezonu boyunca yaklaşık 5 bin öğrenciye yüzmenin öğretilmesi hedefleniyor.
ulusal.com.tr
6°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P