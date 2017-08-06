Çukurova'nın önemli sulak alanlarından Ağyatan Lagünü, çevresinde yaban hayatının gelişmesi ve daha fazla kuş türünün bölgede yaşaması için ağaçlandırılıyor.

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Çukurova'nın önemli doğal zenginliklerinden Ağyatan Lagünü'nün, yeşillendirme çalışmalarıyla daha fazla kuş türü ve yaban hayatına ev sahipliği yapması hedefleniyor.

DSİ sulama kanalıyla Ceyhan Nehri'nin Akdeniz ile buluştuğu alanda tatlı ve tuzlu suyun bir araya gelmesiyle oluşan lagünün doğal güzelliklerine ormanın da eklenmesine yönelik çalışmalar yürütülüyor.

Adana Orman Bölge Müdürlüğünce lagün ve yanı başında bulunan deniz arasındaki kumluk 445 hektar alanda gerçekleştirilen "Kumul Sabitleme Projesi" 2 yıldır sürdürülüyor. Bu kapsamda, kum hareketlerinin önlenmesi ile bölgeye uygun fidanların dikilmesi işlemleri aşama aşama devam ediyor.

Proje çerçevesinde, kumsala yerleştirilen tahta ızgaralarla doğal yetişen dikenli bitkilerin zenginleştirilmesi, rüzgarın lagüne kum taşımasını engelliyor.

Oluşturulan setlerin yardımıyla biriken kumluk alana ise başta Kıbrıs akasyası olmak üzere ağaç türleri dikilerek, zorlu arazinin yeşillendirilmesi için büyük uğraş veriliyor.

Çalışmalar sonunda ağırlıklı olarak fıstık çamının yer aldığı bir orman oluşturulması hedefleniyor. Böylece lagün ve çevresinin daha fazla kuş türü ile yaban hayatına ev sahipliği yapması bekleniyor.



"Hedefimizden önce, 2018'de inşallah projeyi tamamlayacağız"

Adana Orman Bölge Müdürü İsmet Erol, AA muhabirine, kentin, Türkiye'de en çok ağaçlandırma yapılan ikinci il olduğunu söyledi.

Karataş ilçesinde, Akdeniz'in hemen yanı başında Ağyatan Lagünü çevresinde proje başlattıklarını belirten Erol "Özellikle bu tip zor yerlerde ağaçlandırma ayrı bir marifet, bilgi, birikim gerekiyor. Biz de daha önce yapılmış olan Akyatan'ı örnek alarak daha iyisini, güzelini yapmak için yola çıktık. Bunu da ekibimizle başardık. Yöre halkı da sahip çıktığı zaman burada çok güzel bir mekan oluşacağına inanıyoruz." dedi.

Erol, proje kapsamında, kumla kaplı alanda oluşacak ormanla, arazinin sulak yaşama uygun hale geleceğini anlattı.

Projenin 2023'te tamamlanmasının öngörülmesine karşın çalışmaları hızlı yürüttüklerine işaret eden Erol, şunları kaydetti:

"Hedefimizden önce, 2018'de inşallah projeyi tamamlayacağız. Bundan sonra da bakım ve koruma çalışmalarımız devam edecek. Şu anda 300 hektarlık alanda mekanik tesislerle kumu stabil hale getirme çalışması ile fidan dikimini yaptık. Bu yıl da 100 hektarlık alanda çalışmayı sürdürüyoruz. Önümüzdeki yıl da kalanı tamamlayacağız. 5 milyon lira bedelli projede bugüne kadar 1 milyon 100 bin lira masraf yapıldı. Burada işi ekonomik şekilde gerçekleştirdiğimiz görülüyor."

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