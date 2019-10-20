Ahmet Taner Kışlalı 'nın katledilişinin 20. yılı

Ahmet Taner Kışlalı 21 Ekim 1999'da aracına konulan bombanın patlaması sonucu hayata veda ettiğinde 60 yaşındaydı. Türkiye siyaseti ve entelektüel birikiminin önemli bir değeriydi. Kışlalı'dan geriye, bağımsız Türkiye idealiyle kaleme alınan eserleri ve o günlerde henüz 29 günlük olan kızı Nilhan kaldı.



"Güne keyifli başlamıştık. Aslında neşeli bir sabahtı" sözleriyle anlatıyor eşi Nilüfer Kışlalı, o sabahı… Aradan geçen yıllara rağmen eşini kaybetmenin acısı tazeliğini koruyor… Gözleri doluyor anlatırken…



Nilüfer Kışlalı, zamanla acıyla yaşamayı öğrendiğini ancak eşinin eksikliğini her an hissettiğini belirtiyor.



Eşinin ülkesini çok seven ve bu uğurda mücadele veren biri olduğunu vurgulayan Nilüfer Kışlalı, "İnandığı yolda hayatını kaybetmesi ve bugün hatırlanıyor olması en büyük tesellim." dedi.



Ahmet Taner Kışlalı'nın odası 20 yıldır bıraktığı gibi eşi Nilüfer ve kızı Nilhan tarafından korunuyor.

ulusal.com.tr