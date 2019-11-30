Ailelerin evlat nöbeti sürüyor

Gözü yaşlı annenin adı Hüsniye Kaya. 5 yıl önce henüz 14 yaşında dağa kaçırılan kızı Mekiye için HDP Diyarbakır il binası önünde nöbette.

Acılı anne, 7 çocuğunun en küçüğü olan kızına teslim ol çağrısı yaptı.

5 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Tuncay için evlat nöbetini sürdüren baba Şevket Bingöl de eylemi sonuna kadar sürdürmekte kararlı.

Acılı baba, evladı terör örgütü PKK'nın elinde olan tüm annelere de korkmayın çağrısı yaptı.

Bingöl, HDP'ye çarpıcı eleştirilerde bulundu.

ulusal.com.tr