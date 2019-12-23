Akaryakıt istasyonuna kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı
Adana'da akaryakıt istasyonuna düzenlenen kaçakçılık operasyonunda iş yeri sahibi ile bir çalışan gözaltına alındı.
YURT 23.12.2019, 10:38
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında merkez Sarıçam ilçesi İncirlik Yeni Mahalle'deki bir akaryakıt istasyonuna baskın düzenledi.
Ekipler, yaptıkları incelemede, otomasyon sistemine 1-30 Eylül tarihlerinde müdahale edilerek, 20 bin litre kayıt dışı motorin ikmali ve satışı yapıldığını belirledi.
Öte yandan, istasyonda park halinde bulunan bir tankerde 3 bin 500 litre karışımlı yakıt ele geçirildi.
Bunun üzerine istasyon sahibi B.P. ve işçi İ.T. gözaltına alındı.
Şüpheliler, savcılık talimatıyla emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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