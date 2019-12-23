Akaryakıt istasyonuna kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında merkez Sarıçam ilçesi İncirlik Yeni Mahalle'deki bir akaryakıt istasyonuna baskın düzenledi.

Ekipler, yaptıkları incelemede, otomasyon sistemine 1-30 Eylül tarihlerinde müdahale edilerek, 20 bin litre kayıt dışı motorin ikmali ve satışı yapıldığını belirledi.

Öte yandan, istasyonda park halinde bulunan bir tankerde 3 bin 500 litre karışımlı yakıt ele geçirildi.

Bunun üzerine istasyon sahibi B.P. ve işçi İ.T. gözaltına alındı.

Şüpheliler, savcılık talimatıyla emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.