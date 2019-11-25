Akçakale Sınır Kapısı 7 yıl sonra yeniden açıldı

Türkiye ve Suriye arasındaki tarihi sınır kapılarından biri olan Akçakale Sınır Kapısı yenilendi.

PKK'nın işgali ile geçişlere kapatılan sınır kapısı 7 yıl aradan sonra tekrar faaliyete geçti.

Türkiye'nin Şanlıurfa'dan Ortadoğu'ya açılan ticaret hattı olan kapıdan öncelikli geçişi Suriyeli mülteciler yapacak.

1 milyon Suriyeli'nin güvenli bölgeye geçeceği gümrük kapısında temizlik ve onarım çalışmaları tamamlandı.

Uzun vadeli hedef 1946 yılından bu yana Arap dünyasına uzanan ticaret kapısını canlandırmak olacak.

Akçakale'den Tel Abyad'daki önemli otoyollara bağlanan hat Şam'dan, Irak'a, Lübnan'a, Ürdün'e, İran'a, Suudi Arabistan'a kadar uzanıyor.

Suriye'de sıcak çatışmaların büyük oranda bitmesi ve Türkiye'nin terör koridoruna darbe indirmesi, güvenli ticaret ağı için umut doğdu.

Bölgenin ticaret yükünün önemli bir yükünü taşıyan bu ticaret hattı ekonomik sıkıntıların çözülmesi için de katkı sunacak.



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