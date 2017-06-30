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Akçakoca'da 16 günde 30 kişi boğulmaktan kurtarıldı

"Yaklaşık 2 haftalık periyotta 30 boğulma olayına müdahale edildi"

Akçakoca'da 16 günde 30 kişi boğulmaktan kurtarıldı

Batı Karadeniz Bölgesinin en önemli tatil yöresi olan Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 16 günlük sürede 30 boğulma olayına müdahale edildi.

Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sahillerde gerekli güvenliğin sağlandığını, bu sayede ölümcül boğulma vakası olmadığını söyledi.

Plajlarda 14 personel ve 5 adet jet-ski ile hizmet yürüttüklerini anlatan Yemenici, "Ekipler 30 boğulma olayına müdahale etti. 18 yaşındaki bir genç ayağına kramp girmesi sonucu hareketsiz kalıp boğulma tehlikesi geçirmiş, cankurtaran jet-ski aracı ile sudan alınıp 112’ye teslim edilmiştir ve gerçekleşen müdahale sonucu hayati tehlikeyi atlatmıştır." dedi.

Boğulmaların önüne geçmek için ekiplerin her daim hazır olduğunu belirten Yemenici, "Birçok noktada ekipmanlarıyla, eğitimli ve donanımlı cankurtaranlar, muhtemel bir boğulma vakasına müdahale etmek için görev yerlerinde hazır bekleyeceklerdir." diye konuştu.


Kaynak: AA
Etiketler; #akçakoca #30 boğulma vakası #düzce
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