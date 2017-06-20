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'Akdeniz'de 126 göçmeni taşıyan bot kayıp'

Uluslararası Göç Örgütü, Akdeniz'de Libya açıklarında en az 126 yasa dışı göçmeni taşıyan bir bottan haber alınamadığını duyurdu.

'Akdeniz'de 126 göçmeni taşıyan bot kayıp'

Akdeniz'de Libya açıklarında en az 126 yasa dışı göçmeni taşıyan bir bottan haber alınamadığı bildirildi.

Uluslararası Göç Örgütünden (IOM) yapılan açıklamada, Libya açıklarında seyreden bir botun kaybolduğu belirtildi.

Motorunun çalınması sonucu batmasından endişe ediliyor

Açıklamada, en az 126 kişi bulunan botun, motorunun insan kaçakçıları tarafından çalınması sonucu battığından endişe edildiği vurgulandı.

IOM Sözcüsü Flavio Di Giacomo ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu botun battığı bilgisine ulaştıklarını ifade etti.

Libyalı balıkçıların botun batmasının ardından kurtardığı 4 kişiyi Akdeniz açıklarında bin dolayında yasa dışı göçmeni taşıyan gemiye teslim ettiğini belirten Di Giacomo, daha sonra bu göçmenlerin İtalya'nın Palermo limanına getirildiğini kaydetti.

Di Giacomo, "Kurtulan görgü tanıkları, göçmenlerin yolculuk ettiği bota yanaşan insan tacirlerinin botun motorunu zorla aldıklarını anlattı. Tanıklar, 126 kişiyi taşıyan botun daha sonra su almaya başlayarak battığını aktardı. Söz konusu olayı başka teknedeki tanıklar da teyit etti." ifadelerini kullandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #akdeniz #Uluslararası Göç Örgütü
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