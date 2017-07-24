DOĞU ve Güneydoğu illerinden gelen çok sayıda kişi, su kayağı yapmak ve serinlemek için Van Gölü’ne kıyısı bulunan Bitlis’in Adilcevaz İlçesi’ni tercih etti. Bölgedeki sıcaklıklardan bunalanların akın ettiği Van Gölü sahilleri, yoğunluğuyla Akdeniz ve Ege sahillerini aratmıyor.

Su kayağı sporunun yanı sıra temiz kumsalları ve yeşil doğasıyla Van Gölü sahilinde bulunan Adilcevaz, özellikle Ağrı, Muş, Siirt, Batman ve Diyarbakır başta olmak üzere çevre il ve ilçelerde sıcaklıklardan bunalanların akınına uğradı. Hafta sonu ilçedeki sahillerde yer bulmak neredeyse olanaksız hale geldi. Özellikle Bozkırlar, 7’nci Kilometre, bakımevi ve kız taşı sahillerinde serinlemenin keyfini çıkaranlar, su kayağı yapmanın da heyecanını yaşadı. Van Gölü’nün serin ve sodalı suyuna girerek şifa arayanlar ise, suya girip çıktıktan sonra üzerlerini kumla örterek romatizma hastalıklarına çare aradıklarını söyledi. Adilcevaz Kaymakamı Arif Karaman, ilçenin bölge için önemli bir tatil merkezi olduğunu söyledi. Kaymakam Karaman, şöyle dedi:



"Arzumuz, isteğimiz ve bölge insanımızın temennisi buraların terör olayları ile anılmamasıdır. İlçemiz doğa ve turistik güzellikleriyle sürekli olarak adından söz ettirmektedir. Adilcevaz’ın plajlarını ve su kayağı tesisini sürekli gündeme getirmemizin sebebi burada bu güzelliklerin yaşandığını göstermektir. Ülkemizin dört bir yanından insanlar geliyor buraya. Su kayağı tesisimiz özel idaremiz tarafından yapılan 480 metre uzunluğunda olan bir piste sahip. Su kayağı sporu eğlenceli ve bir o kadar da kas gücü isteyen zevkli bir spor. Burasının diğer yerlerden farkı nedir diye düşünürsek, şu günlerde ülkemizin güney ve batı kesimlerinde 50 derece sıcaklıklardan bahsediliyor. İnsanlar bu sıcaklıklardan oldukça bunalıyor ve serinleyecek yer bulamıyorlar. Fakat Adilcevaz ilçemizde sıcaklık ortalaması yaklaşık 25 derece civarında. Gece sıcaklıkları 15 dereceye kadar düşüyor. Van Gölü’nün suyu ise gayet serin. Bu su gerçekten bir ferahlık veriyor."



Belediye Başkanı Necati Gürsoy ise, bölge halkının yaz aylarında özellikle Adilcevaz’ı tercih ettiğini söyledi. Adilcevaz'ın Van Gölü’nün kuzeyi ve Süphan Dağı’nın eteğinde bulunan cennet bir köşede olduğunu anlatan Belediye Başkanı Gürsoy, "Yaklaşık 30 Kilometreye varan çok temiz, berrak sularımız ve kıyılarımız var. İlçemize gelip burada Van Gölü’ne girmek için çevre il ve ilçelerden çok sayıda insanı misafir ediyoruz. Adilcevaz; huzur kentidir. Aynı zamanda ilçemizde su kayağı tesislerimiz var. Su kayağı sporu yapmak isteyenler, ilçemize gelip bu sporu doyasıya yaşayabilir. Adilcevaz insanı her zaman misafirperverdir. Her zaman misafirlerimize önem veririz, değer veririz. Buraya gelen dostlarımız, hemşerilerimiz Sütey yaylasında yetişen hayvanlarımızın organik etleriyle beslenebilirler" diye konuştu.



Gebze’den Adilcevaz’a gelen Ahmet Sanaç ise su kayağı yapmak için ilçeye geldiğini belirterek, "Su kayağı sporlarını çok seviyorum. Adilcevaz’ı da gelip görmek istedim. Adilcevaz’ın mutlaka gelip görülmesi gerektiğini düşünoyum. Burada su inanılmaz güzel, berrak ve rahatlatıcı."dedi.