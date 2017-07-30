Akdeniz'de Gökova Körfezi'nde saat 10.02'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Akdeniz'de Gökova Körfezi'nde orta şiddette deprem meydana geldi.



Saat 10.02'de meydana geldiği belirtilen depremin büyüklüğünün 4.4 olduğu aktarıldı.



Yerin 5 kilometre derinliğindeki deprem herhangi bir can ya da mal kaybına neden olup olmadığına dair bir açıklama yapılmadı.



İKİNCİ DEPREM



Bu arada Gökova Körfezi'nde saat 10.06'da 3,5 büyüklüğünde ikinci bir deprem oldu.



İkinci depremin derinliğinin 8,1 kilometre olduğu ifade edildi.



Ayrıca, depremlerin Muğla'nın Bodrum ilçesinde de hissedildiği öğrenildi.



ulusal.com.tr