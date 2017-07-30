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Akdeniz'de deprem
Akdeniz'de deprem

Akdeniz Gökova Körfezi'nde deprem (Bodrum - Son depremler)

Akdeniz'de Gökova Körfezi'nde saat 10.02'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Akdeniz Gökova Körfezi'nde deprem (Bodrum - Son depremler)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Akdeniz'de Gökova Körfezi'nde orta şiddette deprem meydana geldi.

Saat 10.02'de meydana geldiği belirtilen depremin büyüklüğünün 4.4 olduğu aktarıldı.

Yerin 5 kilometre derinliğindeki deprem herhangi bir can ya da mal kaybına neden olup olmadığına dair bir açıklama yapılmadı.

İKİNCİ DEPREM

Bu arada Gökova Körfezi'nde saat 10.06'da 3,5 büyüklüğünde ikinci bir deprem oldu.

İkinci depremin derinliğinin 8,1 kilometre olduğu ifade edildi.

Ayrıca, depremlerin Muğla'nın Bodrum ilçesinde de hissedildiği öğrenildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #muğla #bodrum #deprem
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