İleri teknolojiyle tarımsal üretim birleştirildi. Aydın’ın Koçarlı ilçesine bağlı Kasaplar Köyü’nde bulunan Akıllı Köy’de yılın ilk hasadı yapıldı. Teknolojik yenilikleri küçük üreticiyle ile buluşturmayı amaçlayan uygulamanın ilk ürünleri domates ve biber oldu.

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Yaklaşık 1 milyon liralık maliyetle Aydın’ın Koçarlı ilçesine kurulan Vodafone Akıllı Köy’ünde yılın ilk mahsulleri alınıyor.



Koçarlı Belediyesi desteğiyle 100 dönümlük arazide farklı üretim metotlarının geliştirilmesi içib çiftçiye imkan tanıyor.



Uygulama alanı içerisinde çevre köylerdeki kadın çiftçilere tahsis edilen alanlar, bölge ekonomisine de katkı sunuyor.



Geleneksel tarım yöntemleriyle ileri teknolojiyi birleştiren Akıllı Köyün amacı, teknolojiyi tüm çiftçiler için ulaşılabilir hale getirmek.



Ekim ayı itibariyle tamamen ziyarete açılacak köyde, çiftçilere de eğitim verilecek.





HABER-KAMERA: ONUR ALTINKAYNAK

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