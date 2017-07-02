Elazığ'ın Palu ilçesinde serinlemek için girdikleri Murat Nehri'nde akıntıya kapılan iki kızından birini kurtaran anne, diğer kızına yetişemedi.

Alınan bilgiye göre, kent merkezinde oturan Doğan Küçüksu, ailesiyle Palu ilçesi Beyhan Beldesi Haşrik Mezrası yakınlarında Murat Nehri kıyısında piknik yapmaya başladı.



Bu sırada serinlemek için suya giren iki kızının akıntıya kapıldığını fark eden anne hemen suya koştu. Büyük kızını kurtaran anne, 8 yaşındaki kızı Nergis Küçüksu'yu ise kurtaramadı. Küçük Nergis, suda kayboldu.



Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen İl Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıç ekipleri, nehirde kaybolan küçük Nergiz'i bulmak için arama çalışması başlattı.



Bu arada, olay yerinin 18 kilometre aşağısında suda ceset görüldüğü ihbarı üzerine arama çalışmalarına Palu ilçesinde devam edildi.



Havanın kararmasıyla ara verilen arama çalışmalarının yarın sabah tekrar başlayacağı belirtildi.