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Akrabalarını karşıladı evine dönerken kazada öldü

Bursa'ya gelen akrabalarını Gemlik'te otoyol gişelerinde karşıladıktan sonra evine doğru giden sürücünün kullandığı motosiklet bariyerlere çarptı

Akrabalarını karşıladı evine dönerken kazada öldü

 Bursa'da bir motosiklet sürücüsü, il dışından gelen akrabalarını yolda karşıladıktan sonra evine dönerken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Hasan Yanıklar (45) kullandığı plakasız motosikletle Bursa'ya gelen akrabalarını karşılamak için İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu'nun Gemlik Kuzey Çıkışı Gişeleri'ne gitti.

Gişelerde yakınlarını karşılayan Yanıklar, motosikletiyle akrabalarının aracının önünde Bursa'daki evine doğru hareket etti.

Bir süre sonra otoyolun Gemlik-Bursa kesiminde direksiyon hakimiyetini kaybeden Yanıklar, kullandığı motosikletle bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 200 metre savrulan Hasan Yanıklar, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yanıklar'ın motosikletinin arkasında seyreden ve kazaya tanık olan yakınları ise olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Kazada ölen motosiklet sürücüsünün cesedi Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #trafik kazası #motosiklet #bursa
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