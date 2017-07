Trabzon Taka Müzik ve Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde kurulan koro, anne kız, baba oğul, eş, yeğen gibi akrabalık bağı bulunan üyeleriyle dikkati çekiyor.

Halk oyunlarını yaşatmak ve korumak amacıyla kurulan kulübe bağlı Türk Halk Müziği Topluluğu'nda, saz ekibiyle birlikte 40 kişi yer alıyor.



Yılda iki kez konser veren koroda, öğretmenden hemşireye, doktordan esnafa farklı meslek gruplarından kişiler yer alıyor. Anne kız, baba oğul, eş, yeğen gibi akrabalık bağı bulunan üyelerin bir arada türkü söylediği koro, bu yönüyle de ilgi çekiyor.



Kulüp Başkanı İsmet Sadi Ülker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2007 yılında kulüp bünyesinde Türk Halk Müziği Topluluğu kurduklarını söyledi.

Koroda yer alan birçok kişinin akraba olduğunu dile getiren Ülker, "Koromuzda kimisi annesiyle kimisi eşi, kimisi yeğeniyle sahneye çıkıyor. Akraba olmayanlarla da burada akraba ortamı oluşturuyoruz. Çalışmalardan keyif alıyoruz." dedi.









"Müzik, eşimle paylaşacağım en güzel şeylerden biri"



Korist Elif Erincik, müziği çok sevdiğini vurgulayarak, eşiyle paylaşacağı en güzel şeylerden birinin müzik olduğunu, bu nedenle birlikte koroya katılmaya karar verdiklerini dile getirdi.



Ercüment Erincik de 6 ay önce eşinin yönlendirmesiyle koroya katıldığını belirterek, "Emekli bir asker olarak sanatı seven insanlarız. 'Sanat olmadan her şey yarım olur.' diye düşünüyorum. Çalışmadan çıktıktan sonra daha arabaya binerken eşimle 'Şu şöyle miydi? Bu böyle miydi? Bak, burada bunu kaçırdın.' gibi söylemlerde bulunup eve gidiyoruz. Kızımız da türkü söylerken bizlere katılıyor." dedi.



Kamuda memur olarak çalışan Ebru Kalyoncu da müziğe ilgisi olan kızını yönlendirmek amacıyla iki yıl önce koroya katıldığını anlattı. Kızıyla aynı sahneyi 4 kez paylaştığını dile getiren Kalyoncu, "İnsanın çocuğuyla bir şeyler yapması, hele de sahneye çıkıp türkü söylemesi çok güzel bir duygu, gurur verici bir durum. Kızımın çaldığı ve söylediği türkülerde çok heyecanlanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.







"Eşimle birlikte çıktığım her konserde ilk günkü heyecanı yaşıyorum"



Derneğin yönetim kurulu üyesi Özgür Gürçınar, 10 yıldır görev aldığı koroda eşi ve oğluyla sahneye çıktığını söyledi.



Eşiyle birkaç kez düet yaptıklarını belirten Gürçınar, "O anki duygularımı anlatmam çok zor. Yaşamak gerekiyor. Eşimle birlikte çıktığım her konserde ilk günkü heyecanı yaşıyorum." dedi.