Aksaray'da feci kaza: Ramazan Furkan Ata, Yağız Kaan Duran ve Alihan Salman hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Aksaray-Adana kara yolunun 12. kilometresinde dün meydana gelen trafik kazasında yaralanan Yağız Kaan Duran (21) ile Alihan Salman (18), tedavi gördüğü Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Duran ve Salman'ın cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Kazada yaralanan Mustafa Ata ve Burak Koç'un hastanede tedavilerinin sürdüğü, hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Yağız Kaan Duran idaresindeki 06 E 5549 plakalı otomobil ile Ahmet Kafalı (48) yönetimindeki 01 EJJ 70 plakalı tır, Aksaray-Adana kara yolunun 12. kilometresinde çarpışmış, kazada, sürücü Duran ile otomobildeki Mustafa Ata (20), Alihan Salman (18), Ramazan Furkan Ata (15) ve Burak Koç yaralanmıştı.

Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ramazan Furkan Ata, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.