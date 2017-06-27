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Aksaray'da otomobile silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı

Aksaray'ın Ağaçören ilçesinde otomobile düzenlenen silahlı saldırıda, bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Aksaray'da otomobile silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı
Alınan bilgiye göre, B.Ö, H.E. ve L.Ö, daha önce aralarında husumet olduğu öğrenilen H.E, S.E. M.E. H.E. ve A.R.E'nin içinde bulunduğu otomobili ilçeye bağlı Hüsrev köyü girişinde durdurdu.
 
Burada tabancayla açılan ateş sonucu araçtaki S.E. olay yerinde yaşamını yitirdi, M.E, H.E, A.R.E. ve H.E. yaralandı.
 
Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan M.E'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
 
Zanlılar B.Ö, H.E. ve L.Ö, jandarma ekiplerince köydeki evlerinde gözaltına alınarak İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: AA
Etiketler; #silahlı saldırı #Aksaray
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