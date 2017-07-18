Antalya'nın Akseki ilçesinde ortalama bin 250-2 bin metre rakımlı yaylalarda organik olarak üretilen Akseki balı, büyük rağbet görüyor.

Antalya'nın Akseki ilçesinde denizden ortalama bin 250-2 bin metre yükseklikteki yaylalarda organik olarak üretilen Akseki balı, henüz kovandan çıkmadan satıldı.

Akseki Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü verilerine göre, bölgede kayıtlı 2 bin 570 kovan bulunuyor. Kayıtsız olanlarla birlikte bölgedeki kovan sayısının 5 bine yakın olduğu tahmin ediliyor.

Toroslar'ın güney yamacına kurulu ilçenin Çimi, Göktepe, Bademli, Çataloluk, Geyran gibi yaylalarında organik üretilen balın bu yıl üreticiyi sevindirmesi bekleniyor. Geçen iki yıl iklimsel nedenlerle rekolte az olurken bu yıl 7-8 bin civarında bal bekleniyor.

Kilogramı ortalama 150 liradan alıcı bulan Akseki balının ağustos ayı ortalarında çıkacağı, kovandan henüz çıkmayan balın alıcılarının hazır olduğu belirtiliyor.



"Balımız fiyat bile sorulmadan alınıyor"

Bademli Mahallesi Şakiroğlu mevkisinde 45 yıldır arıcılıkla uğraşan Ahmet Çelik, Akseki'nin yaylalarında arıcılık yaptıklarını belirterek, "Nerede çiçek bolsa, bol nektarın geleceği alanları tercih ediyoruz. Genelde arıcılar Akseki'nin Çimi Yaylası'nı tercih ederler. Ben arılarımı Akseki'nin Bademli ve Alacabel bölgesine getiriyorum. Bu yıl arıcılar olarak umutluyuz. Son 2 yılda hiç bal alamadık. Kendi yiyeceğimiz balı bile alamadık. Bu yıl çiçek, nektar ve basara bol. Fakat aksine arılar oğula çok gidiyor. Oğul çıkaran arılar bal vermez. Kovan oğul çıktıkça boşalır. Boşalan peteklerin bakımını yapıyoruz." diye konuştu.

Çelik, tamamen doğal olan balın çok talep gördüğünü vurgulayarak, "Balımız fiyat bile sorulmadan alınıyor. Daha bal çıkmadan siparişlerimizi alıyoruz. Müşteri arama gibi bir durumumuz yok. İnşallah bu yıl balımız bol olacak." ifadelerini kullandı.



Bir çıtadan yaklaşık 1,5 kilogram bal

Altmış kovanı bulunduğunu söyleyen Çelik, "Kovanlarda ballık olarak 24 adet çıta bulunmaktadır. Bu çıta tamamen balla kaplandıktan sonra bir çıtada ortalama 1,5 kilogram bal verir. Biz arıcılar alttaki peteklere dokunmayız. Arı için bırakırız. İyi bir arıcı bir kovandan 12 çıta bal alır. Hepsini alırsanız bu kez arıları aç bırakmış olursunuz." dedi.