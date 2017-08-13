Bilecik’in Bozüyük ilçesinde bir HES firması, elektrik üretimi için Karasu çayının dere yatağını değiştirmesi tam 120 bin Alabalığın ölümüne neden oldu. Yeterli su alamayan balık çiftliğindeki balıklar oksijensiz kalarak telef oldu.

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Alabalık çiftliği yeterli suyu alamadı, balıklar telef oldu.



Olay Bilecik’in Bozüyük ilçesinde yaşandı. Elektrik üretimi yapan bir firma Karasu çayının dere yatağını değiştirince alabalık çiftliği yeterli su alamadı.



Oksijensiz kalan 120 bin alabalık öldü.



Alabalık üretimi yapan tesisin müdürü Erdal Dudak, balıkları 10 gün içerisinde ihraç etmeyi planladıklarını ve zararın büyük olduğunu söyledi.



Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman da balıkların telef olduğu tesise giderek incelemelerde bulundu.







ulusal.com.tr