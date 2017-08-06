Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na Almanya röportajı eleştirisi
Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na Almanya röportajı eleştirisi
Beşiktaş yeni transferi KAP'a bildirdi!
Beşiktaş yeni transferi KAP'a bildirdi!
Tansiyon yükseliyor
Tansiyon yükseliyor
Otomobil dereye devrildi: 3 ölü, 3 yaralı
Otomobil dereye devrildi: 3 ölü, 3 yaralı

Alanya'da iki otomobil çarpıştı: 12 yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.

Alanya'da iki otomobil çarpıştı: 12 yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.

Mehmet S. yönetimindeki 07 LRB 58 plakalı otomobil, Yaylalı Mahallesi'nde karşı yönden gelen Hakan A'nın kullandığı 07 YG 077 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki 10 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #alanya
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Diyarbakır'da terör saldırısı: 3 güvenlik korucusu yaralı
Sonraki Haber
Dağda mahsur kalan yaralı İngiliz helikopterle kurtarıldı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.