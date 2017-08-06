Antalya'nın Alanya ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.
Mehmet S. yönetimindeki 07 LRB 58 plakalı otomobil, Yaylalı Mahallesi'nde karşı yönden gelen Hakan A'nın kullandığı 07 YG 077 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki 10 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.
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