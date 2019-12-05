Alanya'da kayıp üniversiteli Rabia Gökoluk her yerde aranıyor
Alanya'nın Kestel Mahallesi'nde yaşayan ALKÜ'de okuyan 18 yaşındaki Rabia Gökoluk 3 gün önce ayrıldığı evine geri dönmemesi üzerine jandarma ve polis genç kızı her yerde aramaya başladı.
YURT 05.12.2019, 15:48
Yeni Alanya'nın haberine göre, Alanya'nın Kestel Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan ALKÜ öğrencisi Rabia Gökoluk (18), 3 önce evinden ayrılarak geri dönmedi.
Kızlarının geri dönmemesi üzerine ailesi Merkez İlçe Jandarma Karakolu’na giderek kayıp başvurusunda bulundu.
Bunun üzerin jandarma ekipleri, kayıp üniversiteli kızın bulunması için çalışma başlattı.
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