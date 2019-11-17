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Alanya'da önce motosikletin sonra otomobilin çarptığı Nazik Daban hayatını kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde önce motosikletin sonra otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.  

YURT 17.11.2019, 17:22
Alanya'da önce motosikletin sonra otomobilin çarptığı Nazik Daban hayatını kaybetti

H.D'nin kullandığı 07 HRC 84 plakalı motosiklet, Kadıpaşa Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Nazik Daban'a (66) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle karşı yola savrulan kadına sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen  otomobil çarptı. Daban, olay yerinde hayatını kaybederken motosikletin sürücüsü de ağır yaralandı.

Motosiklet sürücüsü sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. 

Daban'ın cenazesi ise Alanya Belediyesi Mezarlığı morguna götürüldü.

Bu arada, kaza anı başka bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA
#antalya #alanya
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