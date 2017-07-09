Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Tepe Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yerleşim yerine yakın bölgede çıkan yangına, ihbar üzerine Orman İşletme Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Alanya Belediyesi itfaiye ekipleri karadan, bir yangın söndürme helikopteri de havadan müdahale etti.
Kısa sürede kontrol altına alınan yangın, yerleşim yerine ulaşmadan söndürüldü. Yaklaşık 3 dönüm alanda etkili olan yangında soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Yerleşim yerine yakın ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
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