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Alanya'da orman yangını

Sapadere Kanyonu'ndaki ormanlık alanda çıkan yangına 3 yangın söndürme helikopteri ve bir uçakla müdahale ediliyor

Alanya'da orman yangını

Antalya'nın Alanya ilçesindeki Sapadere Kanyonu'nda orman yangını çıktı.

Sapadere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Sapadere Kanyonu bölgesinde rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevleri gören çevredekiler, yetkililerden yardım istedi.

Alevlere Orman İşletme Bölge Müdürlüğüne ait arazöz ve itfaiye ekipleriyle, 3 yangın söndürme helikopteri, bir uçak ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale ediliyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #orman yangını #alanya
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