Antalya Valisi Karaloğlu: "Yangın söndürme çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyoruz. Çok şükür şu anda rüzgar dinmiş vaziyette

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Alanya, Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerini tehdit eden yangınla ilgili "Yangın söndürme çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyoruz. Çok şükür şu anda rüzgar dinmiş vaziyette." dedi.

Antalya'nın Alanya ilçesindeki Sapadere Kanyonu'nda çıkan orman yangını nedeniyle kırsal kesimdeki bir mahalle boşaltıldı, bölge vatandaşların girişine kapatıldı.

Sapadere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Sapadere Kanyonu bölgesinde rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevleri gören çevredekiler, yetkililerden yardım istedi.

Alevlere Orman İşletme Bölge Müdürlüğüne ait arazöz, dozer ve itfaiye ekipleriyle yangın söndürme helikopterleri, uçakla ve çok sayıda orman işçisi ile müdahale ediliyor. Yangının hızla büyümesi nedeniyle tedbir amaçlı çevredeki evler tahliye edildi. Söndürme çalışmaları sırasında bir arazöz zarar gördü, bazı işçiler yoğun dumandan etkilendi.

Söndürme çalışmalarında yaralanan bir işçi hastaneye kaldırıldı, bölgeye 4 ambulans sevk edildi. Yangının hızla büyümesi nedeniyle bölge vatandaşların girişine kapatıldı.



10 kişi alevlerden etkilendi

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Alanya, Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerini tehdit eden yangında, yangınla mücadelede 2 itfaiye eri, 7 orman çalışanı bir vatandaş olmak üzere 10 kişinin alevlerin harından etkilendiklerini söyledi.

Hastaneye kaldırılan bu kişilerin ayakta tedavi edildiğini ve durumlarının ağır olanın bulunmadığını ifade eden Karaloğlu, bir arazözün tamamen yandığını, araçta bulunan personelin de kaçarak kurtulduğunu belirtti.

Karaloğlu, şöyle devam etti:

"Yangın söndürme çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyoruz. Çok şükür şu anda rüzgar dinmiş vaziyette. Dolayısıyla yangını kontrol altına almaya çalışıyoruz. Ama henüz alevleri kontrole aldık diyemez. Azami gayret gösteriyoruz. Maalesef gece koşullarından dolayı uçak ve helikopterleri uçuramıyoruz. Havadan müdahale şansımız kalmadı. 75 arazöz ile söndürme çalışmalarını devam ettiriyoruz. İnşallah havada bizimle olursa, rüzgar bu şekilde dinmiş bir vaziyette olursa yangını kontrol edeceğiz."



"20 kilometrelik bir alanda seyrediyor"

Olay yerinde incelemelerde bulunan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sapadere Kanyonu'nun doğu bölgesinde başlayan yangının, Beldibi, Bakırcalı Mahalleleri ile Gazipaşa'nın Yeniköy Mahallesi'ne kadar olan 20 kilometrelik bir alanda seyrettiğini söyledi.

Bölge ve ülke için çok üzücü bir olayı yaşadıklarını ifade eden Yücel, "Bir mahallemiz tamamen boşaltıldı. 10'a yakın ev zarar gördü. Can kaybının olmaması en azından bizi sevindirdi. Yangın, diğer mahallelerin, yerleşim yerlerinin uzağında ama bizim içimiz yanıyor." diye konuştu.

Yücel, aynı bölgede 30 yıl önce de böyle bir olay yaşandığını hatırlatarak, yetkililer olarak bu yangından ders çıkarmaları gerektiğini ifade etti..

Hem Orman İşletmenin hem Büyükşehir Belediyesinin hem de Alanya Belediyesinin tüm arazözlerinin yangın söndürme çalışmalarına katıldığını anlatan Yücel, şunları kaydetti:

"15 arazöz ve 100'e yakın belediye çalışanıyla söndürme çalışmalarına destek veriyoruz. Havadan da helikopter ve uçaklar müdahale ediyor. Bu bölgede yaşayan insanlar birçok yangın gördü ama bu yangın çok kötü bir yangın. Çünkü hem havanın sıcaklığı hem de bölgede fazla rüzgarın olması nedeniyle, belli noktalar kontrol altına alınsa da belli noktalarda giderek yayılıyor. En kötü şey de çaresizlik içinde bunu izlemek. Elimizden geleni yapıyoruz. Herkesi elinden gelen gayreti gösteriyor ama doğa felaketi karşısında bu kadarını yapabiliyoruz. İnşallah en kısa sürede bunu kontrol altına alırız. Bunu en az hasarla atlatmaya çalışıyoruz. Tüm halkımıza geçmiş olsun."



"Sapadere'nin yüzde 50'si yanmış durumda"

Sapadere Muhtarı Hasan Ünal da yangının 10.30 gibi başladığını ve fırtına nedeniyle yayıldığını anlattı.

Ünal, "Sapadere'nin yüzde 50'si yanmış durumda. Şu ana kadar 5-6 evin yandığını biliyoruz." dedi.