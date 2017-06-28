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Alanya'da polise rüşvet iddiası

Alanya ilçesinde, polise rüşvet teklif ettikleri iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.

Alanya'da polise rüşvet iddiası

Antalya'nın Alanya ilçesinde, polise rüşvet teklif ettikleri iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Saray Mahallesi'nde devriye görevi yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphe üzerine 07 FTN 71 plakalı otomobili durdurdu.

Rus uyruklu S.A. ve A.F. ile Osman B'nin bulunduğu otomobilin sürücüsü Yılmaz B'nin GBT sorgusunda ehliyetinin olmadığı belirlendi. Bu sırada sürücü Yılmaz B'nin, polis ekibine kendisini bırakmaları karşılığında 300 lira rüşvet vermek istediği öne sürüldü. Bunun üzerine polisler, araçtaki 4 kişiyi gözaltına aldı.

Polise rüşvet teklif ettiği öne sürülen Yılmaz B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, diğer 3 kişi ise Emniyet Müdürlüğündeki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #RÜŞVET #polis #alanya
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