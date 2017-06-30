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Alanya'daki orman yangını

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'nın Alanya ilçesindeki orman yangınıyla ilgili gelişmeleri, Kıbrıs görüşmeleri için gittiği İsviçre'de takip etti

Alanya'daki orman yangını

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangını hakkında bilgi aldı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alanya'daki Sapadere Kanyonu'nda orman yangınıyla ilgili gelişmeleri, Kıbrıs görüşmeleri için gittiği İsviçre'de bizzat takip etti.

Bakan Çavuşoğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu ile görüşerek, son durum hakkında bilgi aldı, değerlendirmelerde bulundu.


Kaynak: AA
Etiketler; #Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu #alanya orman yangını
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