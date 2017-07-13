Antalya Alanya Hal Camii'nde görev yaptığı belirtilen imam Feridun Ç.'nin tacizden tutuklandığı iddia edildi

Antalya Alanya'da Hal Camii'nde imamlık yapan aynı zamanda Alanya Müftülüğü Türk Tasavvuf Musikisi Korosu Şefliği görevini de üstlenen Feridun Ç. ile ilgili şok bir iddia ortaya atıldı.



Ç.'nin, 3 kız çocuğunu tacizden gözaltına alındığı, süren işlemlerinin ardından ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı iddia edildi.



Konuyla ilgili olarak Yeni Alanya'nın sorularını yanıtlayan Alanya Müftüsü Mustafa Topal, "Hocamızın başına böyle bir talihsizlik geldi. Dün akşam üzeri gözaltına alındı. Biz de takip ediyoruz, ancak böyle bir şeyin yaşanmış olduğuna ihtimal vermek istemiyoruz. Yanlış anlaşılmadan kaynaklı olduğuna inandığımız bir durum" değerlendirmesinde bulundu.



ulusal.com.tr