Caretta carettaların koruma altına alındığı ve yumurtlama için yuva yaptığı Dalyan’daki İztuzu sahilinde görev yapan gönüllüler, çok nadir rastlanan albino deniz kaplumbağası yavrusunu korumaya aldı.

Caretta carettaların önemli üreme merkezlerinden olan Muğla'nın Ortaca ilçesi Dalyan Mahallesi'ndeki İztuzu Plajı'nda, gönüllüler tarafından bulanan Albino deniz kaplumbağası yavrusu koruma altına alındı.



Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon ve Bakım Merkezinde (DEKAMER) bulunan görevliler, yavru çıkışlarının devam ettiği gece saatlerinden sabaha kadar plajda yavruların güvenli bir şekilde denize ulaşması için çaba harcıyor.



Gönüller tarafından yürütülen çalışmalar sırasında, genelde çok nadir rastlanan ve milyonda bir yaşama ihtimali olduğu öğrenilen Albino deniz kaplumbağası yavrusu bulunarak merkeze getirilip korumaya alındı.



DEKAMER Müdürü Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yakup Kaska, "Normal olarak her bin iribaş deniz kaplumbağası yavrusundan sadece birinin hayatta kalabildiğini, Albino yavrularda ise bu oranın daha da düşük olduğunu belirten Kaska, "Bu kaplumbağalar genelde yem oldukları için doğada yaşama şansı çok düşük. Koruma altına aldığımız Albino deniz kaplumbağası yavrusunda beslenme ve büyüme davranışlarını gözlemleyerek bir çalışma yapacağız. Kaplumbağayı gözlemlerimiz sonucunda biraz daha kuvvetlenip büyüyünce doğal ortamına bırakmayı planlıyoruz." dedi.



Kaska, 1988 yılından beri deniz kaplumbağaları üzerine çalıştığını anlatarak, çift kafalı, tek gözlü ikiz, tek kollu gibi anormal, ölü, yavru çok gördüğünü ancak Albino canlı yavru ile ilk defa karşılaştıklarını kaydetti.



Merkeze gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler DEKAMER’deki bir su tankına alınarak gelişimi izlenen Albino deniz kaplumbağası ile yakından ilgilenerek fotoğraflarını çekti.

